Prefeitura retira mais de 700 toneladas de lixo em 385 bocas de lobo

A Prefeitura de Cuiabá segue intensificando os serviços de limpeza e manutenção do sistema de drenagem urbana para minimizar os impactos causados pelas chuvas na capital. Somente no mês de abril foram desobstruídas 385 bocas de lobo, com a recuperação de outras 25 unidades. Além disso, aproximadamente 1.205 metros de rede de drenagem foram revitalizados, com intervenções em mais de 17 pontos críticos mapeados.

