Prefeitura se reúne com MPE e governo federal para discutir impactos climáticos Várzea Grande está entre os 25 municípios que foram escolhidos pelo governo federal para ser beneficiado no programa Zoneamento Ambiental... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Várzea Grande está entre os 25 municípios que foram escolhidos pelo governo federal para ser beneficiado no programa Zoneamento Ambiental Municipal (ZAM). A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), promoveu encontro com representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para discutir os impactos da mudança climática. Além do encontro, também foi realizada uma visita guiada aos principais pontos da cidade, como também em áreas que sofreram com alagamentos recentes no Município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante discussão!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura de Cuiabá convoca 90 aprovados em processo seletivo para atuação na rede municipal de ensino

Paiaguás recebe força-tarefa de iluminação pública e passa por grande transformação urbana

Parlamentares do Brics defendem aliança para o combate a doenças no mundo