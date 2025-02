Prefeitura sedia sorteio e entrega de prêmios a ganhadores do Nota MT A Prefeitura de Rondonópolis sediou, nesta quinta-feira (13), no auditório do Paço Municipal, o sorteio do programa Nota MT, do Governo...

A Prefeitura de Rondonópolis sediou, nesta quinta-feira (13), no auditório do Paço Municipal, o sorteio do programa Nota MT, do Governo do Estado, referente ao mês de janeiro e a cerimônia simbólica de entrega dos prêmios do programa para dois moradores da cidade que foram contemplados com o prêmio máximo no sorteio do mês de dezembro.

Para mais detalhes sobre este evento e como participar do programa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: