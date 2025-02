Prefeitura segue entregando documentação da casa própria Contemplados em programas habitacionais podem retirar as certidões de matrícula na Semcid Desde 2013, Silene Laurentina da Silva fez... Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h08 ) twitter

Contemplados em programas habitacionais podem retirar as certidões de matrícula na Semcid Desde 2013, Silene Laurentina da Silva fez de uma das 248 casas do Residencial São Francisco, o lar doce lar para ela e os cinco filhos: Dionathan, Dielen Carolina, Dieferson, Djheimes e Davi Wesley. A criançada, que entrou pequenininha na casa, cresceu e, dos cinco, apenas três ainda moram com a mãe-solo Silene. Nesta sexta-feira, a autônoma recebeu das mãos do prefeito Alei Fernandes a certidão de matrícula da sua casa. “É uma alegria poder entregar este documento, que traz muito mais segurança, alegria e tranquilidade aos contemplados”, destacou o prefeito, que efetuou a entrega junto ao secretário da Cidade, Jan Assad Laham, e ao coordenador do Departamento de Habitação, Júnior Betanin. “Ter a casa própria facilitou a tarefa de criar meus filhos, que agora estão adultos e dois já saíram para trilhar o próprio caminho”, declarou Silene, contemplando a documentação. A Silene é uma das pessoas que não conseguiu retirar a documentação quando a Prefeitura foi até o bairro para fazer a entrega das certidões, ainda em maio do ano passado. Assim como ela, outros contemplados com a casa própria em conjuntos habitacionais que ainda não retiraram as certidões podem buscar os documentos na sede da Secretaria da Cidade (Semcid), onde está funcionando o Departamento de Habitação, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É possível tirar dúvidas diretamente com o coordenador do Departamento de Habitação, pelo 66 99669-7241. Assim como Silene, mais de 800 famílias contempladas com a casa própria em conjuntos habitacionais viabilizados pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida já receberam a documentação que atesta a posse do imóvel.



