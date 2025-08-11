Prefeitura segue entregando documentação para contemplados em programas habitacionais Ao todo, 15 autorizações para matrícula foram entregues nesta segunda-feira (11 de agosto) “Hoje estou tranquilo, estou feliz”, declarou...

Ao todo, 15 autorizações para matrícula foram entregues nesta segunda-feira (11 de agosto) “Hoje estou tranquilo, estou feliz”, declarou, aliviado, Wagno Costa dos Santos, ao receber o documento que permite a escrituração de sua casa, no Bairro São José II. O soldador, que veio do Maranhão, passou por Peixoto de Azevedo e criou raízes em Sorriso há 20 anos, reforçou que ter o documento em mãos traz muita segurança para toda a família.

