Prefeitura tem contrato suspenso com assessoria jurídica a pedido do MP

Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h38 )

A 1ª Promotoria de Justiça Cível de Juína (a 735 km de Cuiabá) obteve decisão favorável da Justiça que suspende o contrato de assessoria jurídica firmado entre o Município e o escritório Schneider e Munhoz Advogados Associados. A liminar também proíbe novos pagamentos ao escritório, novas contratações semelhantes (sob pena de multa diária de R$ 2 mil, limitada a R$ 60 mil) e determina a requisição de informações ao Município sobre os valores já pagos. Celebrado em abril de 2025, por meio de inexigibilidade de licitação, o contrato administrativo nº 096/2025 previa o pagamento de R$ 180 mil ao escritório para prestação de serviços jurídicos perante órgãos de controle externo. Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: MT Hemocentro coleta sangue no TCE nesta quinta-feira (7)

