Prefeitura tem novos secretários adjuntos na Cultura e Educação

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou nesta quarta-feira (19) alterações e remanejamentos em seu staff, com foco na otimização da gestão da Educação e da Cultura na capital mato-grossense. As alterações foram definidas durante reunião no gabinete do chefe do Executivo municipal.

