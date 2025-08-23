Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Prefeitura valoriza servidores da limpeza urbana com melhorias nas condições de trabalho

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, tem intensificado ações de limpeza...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, tem intensificado ações de limpeza e manutenção em diversos bairros, ruas e avenidas do município. O trabalho inclui roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas e melhorias na iluminação pública.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender como a Prefeitura está valorizando seus servidores!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.