Prefeitura valoriza servidores da limpeza urbana com melhorias nas condições de trabalho
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, tem intensificado ações de limpeza...
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, tem intensificado ações de limpeza e manutenção em diversos bairros, ruas e avenidas do município. O trabalho inclui roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas e melhorias na iluminação pública.
