Prefeituras de Lucas do Rio Verde e Passo Fundo firmam parceria estratégica em inovação Durante o South Summit Brazil 2025, evento de inovação e tecnologia realizado em Porto Alegre, as prefeituras de Lucas do Rio Verde...

Durante o South Summit Brazil 2025, evento de inovação e tecnologia realizado em Porto Alegre, as prefeituras de Lucas do Rio Verde (MT) e de Passo Fundo (RS) oficializaram, no dia 10 de abril, um Protocolo de Intenções que marcou o início de uma cooperação estratégica voltada à inovação, ao desenvolvimento sustentável e à transformação digital dos governos municipais. A assinatura do acordo foi realizada por Welligton Souto, secretário de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade de Lucas do Rio Verde, e Bárbara Fritzen, secretária de Inovação de Passo Fundo.

Saiba mais sobre essa importante parceria e suas implicações no futuro das gestões públicas consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: