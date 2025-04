Premiação para Agentes Culturais: Prefeitura publica resultado de recurso e retificação de edital A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou nesta terça-feira (09) o resultado do recurso...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou nesta terça-feira (09) o resultado do recurso da Fase de Habilitação Documental do Edital nº 10/2024 – Premiação para Agentes Culturais, viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), regulamentada pela Lei nº 14.399/2022.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: