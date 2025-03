Prêmio Inova MT encerra primeira fase e seleciona empresas para banca de juízes A 4ª edição do Prêmio Inova Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), encerrou a primeira... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h27 ) twitter

A 4ª edição do Prêmio Inova Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), encerrou a primeira fase e selecionou 30 empresas para serem submetidas a avaliação de uma banca de juízes. O prêmio reconhece pequenos negócios e empresas de micro, pequeno e médio porte que inovam processos e aumentam a competitividade no mercado. Os interessados vão disputar premiação que inclui bolsas para profissionais com mestrado, que somam R$ 540 mil.

Saiba mais sobre as empresas selecionadas e a importância do prêmio consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

