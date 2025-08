Prêmios da campanha são levados para 51ª Exposul Os 11 prêmios da Campanha IPTU Premiado 2025 da Prefeitura de Rondonópolis estão expostos na 51ª Exposul, que ocorre até 9 de agosto... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h58 ) twitter

Marcos Miraglia

Os 11 prêmios da Campanha IPTU Premiado 2025 da Prefeitura de Rondonópolis estão expostos na 51ª Exposul, que ocorre até 9 de agosto (sábado). O Corolla e as 10 motos Pop serão sorteados aos contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) que quitarem o tributo até 31 de outubro deste ano. No trajeto do Palácio da Cidadania, na Vila Aurora, até o Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias, na saída para Guiratinga, os prêmios da campanha IPTU Premiado 2025 chamou muita atenção das pessoas. O Corolla é avaliado em R$ 180 mil e as 10 motos em R$ 12 mil cada. Instituída pela gestão do prefeito Cláudio Ferreira, a Campanha IPTU Premiado 2025 visa incentivar a regularização do pagamento do IPTU, que é fundamental para que o executivo municipal realize investimentos em áreas essenciais para a população, como saúde, educação e infraestrutura.

