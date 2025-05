Preparativos para a 4ª Festa do Milho avançam com distribuição de espigas para expositores da Praça de Alimentação Na semana da realização da 4ª Festa do Milho, os preparativos para a comercialização de alimentos já estão a todo o vapor. Um total...

Na semana da realização da 4ª Festa do Milho, os preparativos para a comercialização de alimentos já estão a todo o vapor. Um total de 3 hectares de milho estão sendo doados para as 24 empresas e associações selecionadas no Edital 01/2025 – Comercialização de Alimentos, o que equivale a cerca de 1 mil espigas para cada participante. Na manhã desta segunda-feira (05), os produtores receberam o cereal de forma gratuita, graças a uma parceria entre a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio das secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e de Cultura e Turismo, e a Fundação Rio Verde.

