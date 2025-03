Prepare-se: maratona da declaração do IR começa segunda-feira A declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025 começa nesta segunda-feira (17.03), com prazo final em 31 de maio. Os...

