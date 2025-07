Prepare-se para adrenalina máxima em Campo Novo do Parecis! Nos dias 12 e 13 de julho, nosso município será palco da 4ª Etapa Estadual de Motocross, reunindo os melhores pilotos do estado em... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 09h58 ) twitter

Nos dias 12 e 13 de julho, nosso município será palco da 4ª Etapa Estadual de Motocross, reunindo os melhores pilotos do estado em manobras radicais e disputas eletrizantes! Local: Campo Novo do Parecis – MT Entrada gratuita! Inscrições pelo site: www.fmmt.com.br Venha viver de perto o maior show do MX com muita emoção, velocidade e adrenalina sobre duas rodas! 🏆 Realização: Prefeitura de Campo Novo do Parecis Organização: Liga Independente de Motocross Supervisão: Federação de Motociclismo de Mato Grosso – CBM Apoio: Governo do Estado de Mato Grosso, Moretto Motos, Pilhas Honda Chame a família, convide os amigos e não fique de fora dessa grande festa do motocross! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: FICCO/Ilhéus deflagra operação contra o tráfico de drogas na Bahia

