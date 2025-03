Presidência das comissões será definida na próxima semana

O vice-líder do governo na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), informou que a definição para a presidência das comissões permanentes da Casa ficou para a próxima terça-feira (18). A instalação dos colegiados será marcada para quarta (19), impreterivelmente. A informação foi dada após a reunião de líderes partidários na Câmara. Segundo Benevides, os líderes devem indicar até a próxima terça-feira, às 14 horas, os nomes dos parlamentares que vão ocupar as presidências das comissões e os seus integrantes. “A Casa tem que funcionar e tem que funcionar com as comissões”, informou o vice-líder. Mais informações a seguir.

