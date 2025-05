Presidente da Comissão de Infraestrutura apresenta projetos de reparação na MT-140 O presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Valmir Moretto (Republicanos),... Momento MT|Do R7 21/05/2025 - 17h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 17h56 ) twitter

O presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Valmir Moretto (Republicanos), utilizou a tribuna da Sessão Ordinária desta quarta (21), para apresentar projetos de reparos na MT-140, rodovia paralela a BR-163, que se encontra em obra de duplicação. "Conversei com o secretário Marcelo e o Governo de Mato Grosso já providenciou uma construtora para dar início a recuperação dos tapas buracos, inclusive os de profundo impacto também. A rodovia passou a ser uma linha de escoamento da BR-163. Já foi dada a ordem de serviço para que a construtora que faz reparo nessas rodovias possa fazer na MT-140", pontuou.

