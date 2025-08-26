Presidente da Comissão Mista de Orçamento quer votar LDO na próxima semana O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho (União-PB), disse nesta terça-feira (26) que espera votar o projeto...

O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho (União-PB), disse nesta terça-feira (26) que espera votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 (PLN 2/25) até terça-feira (2). Hoje, será encerrado o prazo para a apresentação de emendas ao projeto, que é relatado pelo deputado Gervásio Maia (PSB-PB). Na sexta-feira (29), o governo deve enviar ao Congresso o projeto da Lei Orçamentária de 2026 porque o prazo se encerra em 31 de agosto.

