Presidente do IA analisa posicionamento do agro, diante das mudanças no cenário global

Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 13/02/2025 - 10h27 )

O presidente do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Rezende (foto), analisa o posicionamento do agronegócio brasileiro, diante das mudanças no cenário global, que dia a dia vem despertando preocupações do setor, especialmente devido à relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. “O futuro das exportações agrícolas depende do rumo que essa nova administração tomará em relação a tarifas, acordos internacionais e eventuais conflitos comerciais. Desde que Donald Trump tomou posse para seu segundo mandato, em 20 de janeiro, mais de 30 decretos foram assinados, abordando temas como economia, exportações e imigração – dá mais de um por dia, e ele tá apenas começando”, comentou o presidente do IA. Para uma análise completa e mais detalhes sobre o impacto das mudanças no agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Governo deve detalhar até abril execução orçamentária de programas voltados para mulheres

