Presidente do PL em Mato Grosso confirma candidatura própria ao governo em 2026 e aponta Wellington Fagundes como nome forte O presidente do PL em Mato Grosso, Ananias Filho, confirmou que o partido terá candidatura própria ao Governo do Estado nas eleições...

Momento MT|Do R7 26/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share