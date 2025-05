Presidente do TCE-MT aponta desperdício de bilhões por prefeituras em prevenção de desastres

Momento MT |Do R7

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, revelou que diversas prefeituras do estado estão desperdiçando bilhões de reais em recursos para prevenção de desastres naturais por falta de planejamento e estrutura técnica. O alerta foi feito nesta quarta-feira (14), na abertura da capacitação “Proteção e Defesa Civil – Plano de Contingência”, promovida pelo TCE-MT. Segundo o presidente, 81% dos municípios não adotam medidas eficazes para evitar tragédias ambientais.

