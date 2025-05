Presidente do TCE-MT cobra ação imediata do Estado diante do colapso na Saúde de Cáceres Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, recebe presidente da Câmara de Cáceres, Flávio Negação....

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, cobrou ação imediata do Governo do Estado diante do colapso na Saúde de Cáceres, relatado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Flávio Negação, em reunião nesta terça-feira (20). A principal queixa é a falha no sistema de regulação de vagas no Hospital Regional da cidade, que, segundo o vereador, já está resultando na morte de pacientes.

Para entender todos os detalhes dessa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: