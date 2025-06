Presidente reage a corte no seguro rural e vê risco à competitividade do agro “Não dá para aceitar cortes desse tamanho a menos de 10 dias do lançamento do Plano Safra. Isso traz instabilidade, incerteza e risco...

“Não dá para aceitar cortes desse tamanho a menos de 10 dias do lançamento do Plano Safra. Isso traz instabilidade, incerteza e risco para quem está no campo, produzindo. Nós não podemos mais ficar dependentes dessas decisões de governo. Estamos trabalhando para mudar, estruturalmente, a lei do seguro rural no Brasil”. Essa foi a reação do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion, ao corte de 42% no orçamento do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), confirmado às vésperas do lançamento do Plano Safra 2025/26. Para ele, a medida representa mais um obstáculo à competitividade do agronegócio brasileiro.

