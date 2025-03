Presos são flagrados por policiais penais tentando entrar com sete tabletes de droga em unidade prisional Policiais penais do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, flagraram, na manhã de segunda-feira... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais penais do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, flagraram, na manhã de segunda-feira (24.3), dois presos tentando entrar na unidade com sete tabletes de maconha, que totalizaram 1,5 quilo do entorpecente. A dupla trabalhava em atividades intramuros. Durante fiscalização de segurança, os policiais surpreenderam os dois presos tentando acessar um dos blocos da carceragem da unidade.

Saiba mais sobre essa ocorrência e suas implicações no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

FICCO/MG e PM/BA prendem homem por homicídio em Minas Gerais

PF prende homem em flagrante por moeda falsa no Rio de Janeiro

Câmara aprova aumento de pena para quem entregar bebida alcoólica a criança se houver o consumo; acompanhe