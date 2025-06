Preta Gil revela data de nova fase do tratamento contra o câncer: ‘EUA’

Momento MT |Do R7

Preta Gil, de 50 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (3), alguns momentos que está vivendo nos Estados Unidos, e revelou a data de início da nova fase do tratamento experimental de saúde, após o diagnóstico de um câncer em 2023. A cantora embarcou para os EUA no mês passado e, desde então, tem recebido o carinho de amigos e familiares durante sua estadia entre Nova York e Washington. Entre as visitas especiais que recebeu estão a irmã Bela Gil, o filho Francisco Gil, e amigos próximos como Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Claudia Raia, Ivete Sangalo e Hugo Gloss.

