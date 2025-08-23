Logo R7.com
Preta Gil será homenageada na novela Êta Mundo Melhor: ‘com cena emocionante’

A cantora Preta Gil (1974-2025), será homenageada em Êta Mundo Melhor!. A diretora artística da novela Amora Mautner, amiga de infância...

A cantora Preta Gil (1974-2025), será homenageada em Êta Mundo Melhor!. A diretora artística da novela Amora Mautner, amiga de infância da cantora, que morreu aos 50 anos de idade no dia 20 de julho, decidiu reverenciar a artista no capítulo que vai ao ar no sábado (23). Para a sequência, contou com o apoio da equipe de produção de arte.

