Preta Gil será homenageada na novela Êta Mundo Melhor: ‘com cena emocionante’
A cantora Preta Gil (1974-2025), será homenageada em Êta Mundo Melhor!. A diretora artística da novela Amora Mautner, amiga de infância...
A cantora Preta Gil (1974-2025), será homenageada em Êta Mundo Melhor!. A diretora artística da novela Amora Mautner, amiga de infância da cantora, que morreu aos 50 anos de idade no dia 20 de julho, decidiu reverenciar a artista no capítulo que vai ao ar no sábado (23). Para a sequência, contou com o apoio da equipe de produção de arte. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa emocionante homenagem! Leia Mais em Momento MT:
A cantora Preta Gil (1974-2025), será homenageada em Êta Mundo Melhor!. A diretora artística da novela Amora Mautner, amiga de infância da cantora, que morreu aos 50 anos de idade no dia 20 de julho, decidiu reverenciar a artista no capítulo que vai ao ar no sábado (23). Para a sequência, contou com o apoio da equipe de produção de arte.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa emocionante homenagem!
Leia Mais em Momento MT: