Preta Gil tem alta e é surpreendida em hospital e em casa: '2 meses internada' A cantora Preta Gil teve uma surpresa emocionante ao sair do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após alta, na tarde desta quinta... Momento MT|Do R7 12/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 13h07 )

A cantora Preta Gil teve uma surpresa emocionante ao sair do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após alta, na tarde desta quinta-feira (11). Ao sair do quarto onde ficou internada por quase dois meses, ela se deparou com toda a equipe do hospital que cuidou dela durante os dias de internação. Os funcionarios estavam com balões e bateram palmas e deram gritos de comemoração por sua recuperação. A cantora se emocionou e não conteve as lagrimas.

