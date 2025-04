Prevenção de quedas em idosos é tema de palestra no CCPI Visando orientar os idosos sobre os principais fatores de risco relacionados a quedas, bem como incentivar práticas de autocuidado... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h40 ) twitter

Visando orientar os idosos sobre os principais fatores de risco relacionados a quedas, bem como incentivar práticas de autocuidado e fortalecimento físico. Na manhã desta quinta-feira (24), o Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI) recebeu a equipe da Comissão de Integração de Serviço e Saúde (CIES), em uma dinâmica sobre prevenção de quedas em idosos. O evento foi conduzido pela fisioterapeuta Carla Di Domenico, que juntamente com os profissionais da Academia da Saúde e equipe eMulti, realizou um levantamento detalhado do Índice de Vulnerabilidade dos Idosos. Para saber mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a vida dos idosos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Palestra alerta para Campanha Azul Claro sobre Câncer de Esôfago

