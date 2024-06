Previsão do Inmet aponta temperaturas acima da média para julho em diversas regiões do Brasil O mês de julho terá temperaturas acima da média em boa parte do país, mostra a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet...

Momento MT|Do R7 28/06/2024 - 13h04 (Atualizado em 28/06/2024 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share