Previvag abre inscrições para escolha de novos membros do Conselho Previdenciário “Nosso objetivo é garantir que o Conselho represente, de fato, os interesses dos segurados. Por isso, é essencial que os servidores... Momento MT|Do R7 23/06/2025 - 20h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

“Nosso objetivo é garantir que o Conselho represente, de fato, os interesses dos segurados. Por isso, é essencial que os servidores participem ativamente, tanto como eleitores quanto como candidatos” Estão abertas, até o dia 30 de junho deste ano, as inscrições para os servidores municipais interessados em compor o novo Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande (Previvag). O processo eleitoral está regulamentado pela Portaria nº 143/2025 e visa garantir representatividade ativa e transparente na gestão dos recursos previdenciários do funcionalismo público.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Indígena investigado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil

Polícia Civil deflagra “Operação Breakfast” que visa desmantelar facção criminosa

Comissão aprova relatório com sugestões para diminuir impactos de desastres climáticos na educação