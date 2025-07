Previvag promove curso e reforça compromisso com transparência na gestão pública Legislação exige atuação técnica e planejada e esse treinamento proporciona conhecimento aplicado à realidade do serviço público, com... Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h58 ) twitter

Legislação exige atuação técnica e planejada e esse treinamento proporciona conhecimento aplicado à realidade do serviço público, com reflexos diretos na transparência e na qualidade da gestão. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande (Previvag) realizou esta semana capacitação voltada aos seus colaboradores sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021). A formação teve objetivo de qualificar os servidores para lidar com os desafios e exigências do novo marco legal das contratações públicas, promovendo segurança jurídica, transparência e eficiência na administração pública.

Saiba mais sobre como o Previvag está investindo na capacitação de seus servidores e promovendo a transparência na gestão pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

