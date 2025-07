Previvag realiza audiência pública sobre gestão previdenciária nesta terça-feira Serão apresentados à sociedade os principais dados e resultados referentes ao exercício de 2024 O Instituto de Previdência Social dos... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h38 ) twitter

Serão apresentados à sociedade os principais dados e resultados referentes ao exercício de 2024 O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande (Previvag) realiza nesta terça-feira, 29 de julho, às 15h, uma audiência pública online com o objetivo de apresentar à sociedade os principais dados e resultados referentes ao exercício de 2024. A transmissão será feita pelo canal do YouTube da Prefeitura e pelo Google Meet por link disponível no dia.

