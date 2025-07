PRF apreende 10 tabletes de maconha em ônibus com destino a Goiânia No dia 21 de julho de 2025, por volta das 16h30, no km 387 da BR-364, em Cuiabá/MT, durante fiscalização com apoio do Grupo de Operações...

