PRF apreende 100 tabletes de pasta base de cocaína em Cáceres-MT
Momento MT|Do R7
10/03/2025 - 11h26

Na manhã deste último sábado (08), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína na BR-070, km 741, em Cáceres/MT. Durante fiscalização em frente à unidade da PRF, um veículo Vw/Voyage foi abordado. Após buscas no veículo, foram encontradas caixas de papelão contendo os 100 tabletes de pasta base de cocaína. Os dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Fronteira de Cáceres-MT, juntamente com a droga apreendida. A PRF reforça o combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais. Denuncie atividades suspeitas pelo telefone 191. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: Rondonópolis se consolida como potência exportadora em Mato Grosso

