PRF apreende 1.432 gramas de ouro e prende três suspeitos em Pontes e Lacerda-MT Na manhã desta segunda-feira (07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.432 gramas de ouro e prendeu três pessoas por usurpação... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã desta segunda-feira (07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.432 gramas de ouro e prendeu três pessoas por usurpação de bem da União (art. 2º da Lei 8.176/1991) durante fiscalização na BR-174, km 11, em Pontes e Lacerda-MT. A ação ocorreu quando uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) abordou uma Toyota Hilux branca com três ocupantes. Durante a abordagem, os policiais identificaram inconsistências nas declarações dos envolvidos, que alegavam estar retornando de uma fazenda em Vila Bela da Santíssima Trindade. Um dos passageiros apresentava vestígios de lama nos pés, característicos de atividade garimpeira, e não soube informar detalhes sobre o local de origem ou o contratante dos serviços. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Seciteci leva ciência para a 18ª edição do Ribeirinho Cidadão

Expedição Piquiri percorre mil quilômetros para atender comunidades do Pantanal

PRF e forças de segurança recuperam caminhonete roubada em Lucas do Rio Verde-MT