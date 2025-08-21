PRF apreende 157 kg de skunk em caminhão-cegonha na BR-364 em Rondonópolis (MT) Na manhã de quarta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de grande porte durante fiscalização na BR...

Na manhã de quarta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de grande porte durante fiscalização na BR-364, em Rondonópolis (MT). O veículo abordado foi um caminhão-cegonha que transportava automóveis. Durante a verificação, os policiais identificaram inconsistências nas informações apresentadas pelo condutor, o que motivou uma busca minuciosa na cabine e nos veículos embarcados.

