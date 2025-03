PRF apreende 271,9 m³ de madeira em operação ambiental em Rondonópolis-MT

Momento MT |Do R7

Durante a Operação Madeira Nativa II, realizada entre 17 e 24 de março de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou o combate ao transporte ilegal de produtos florestais na região de Rondonópolis-MT. A ação resultou em:12 ocorrências de crimes ambientais registradas, 271,9 m³ de madeira ilegal apreendida e casos de poluição ambiental identificados. A operação reforça o compromisso institucional com a proteção ambiental e o cumprimento dos Objetivos Estratégicos do Mapa Estratégico da PRF, que prevê a intensificação no enfrentamento aos crimes ambientais.

