PRF apreende 44,5 kg de skunk em compartimento oculto na BR-364 em Rondonópolis

Na tarde de segunda-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 44,5 quilos de skunk durante fiscalização no km 205 da BR-364, em Rondonópolis (MT). A equipe abordou um veículo Chevrolet/Tracker, de cor branca, que transitava pela rodovia. Durante a inspeção, os policiais localizaram um compartimento oculto, especificamente preparado e dissimulado, na região do painel corta-fogo, com acesso pelo para-lama dianteiro direito. No interior, foram encontrados 40 tabletes da droga, que após pesagem oficial pela Politec totalizaram 44,5 kg.

