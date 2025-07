Momento MT |Do R7

PRF apreende 51 m³ de madeira ilegal em Rondonópolis/MT A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 51 m³ de madeira serrada transportada ilegalmente na madrugada deste domingo (13), no km 211...

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 51 m³ de madeira serrada transportada ilegalmente na madrugada deste domingo (13), no km 211 da BR-364, em Rondonópolis/MT. A carga, com origem em Sinop (MT) e destino a São José do Rio Preto (SP), foi interceptada durante fiscalização da PRF.

