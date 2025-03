PRF apreende 52 kg de skunk em compartimento oculto de veículo em Rondonópolis-MT Na tarde desta segunda-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 52 kg de skunk em um compartimento oculto de um veículo... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h06 ) twitter

Na tarde desta segunda-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 52 kg de skunk em um compartimento oculto de um veículo Fiat/Doblo na BR-364, km 211, em Rondonópolis/MT. Durante fiscalização, os policiais abordaram um caminhão M.Benz/Accelo que transportava o Fiat/Doblo. O cão farejador K9 Zion indicou a presença de droga na região traseira do veículo. Após fiscalização minuciosa, foi encontrado um compartimento oculto com 50 volumes de skunk. O condutor do caminhão foi detido e encaminhado à Polícia Civil para investigação. A PRF intensifica o combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais. Denuncie atividades suspeitas pelo telefone 191. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: PF prende passageiro com mandado de prisão em São Luís

