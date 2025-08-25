PRF apreende 52 tabletes de maconha em Sinop (MT) Na tarde de ontem domingo (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma abordagem no km 854 da BR-163, em Sinop (MT), que...

Na tarde de ontem domingo (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma abordagem no km 854 da BR-163, em Sinop (MT), que resultou na apreensão de 52 tabletes de substância análoga à maconha. Durante a fiscalização, foi abordado um veículo Fiat Strada de cor branca. No procedimento de vistoria, os policiais constataram indícios de ilícitos, com forte odor característico de entorpecente proveniente da parte traseira. Ao inspecionar a carroceria e desmontar o protetor da caçamba, foram localizados os tabletes de droga ocultados no compartimento.

