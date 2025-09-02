PRF apreende 80 kg de skunk escondidos em compressor na BR-070 em Barra do Garças Na tarde desta segunda-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de aproximadamente 80 quilos de skunk... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 12h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h58 ) twitter

Na tarde desta segunda-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de aproximadamente 80 quilos de skunk durante fiscalização no km 17 da BR-070, no município de Barra do Garças(MT). A equipe abordou um caminhão Volvo/NL12 que apresentava irregularidades visuais, como ausência da placa traseira e pneu estourado. Durante a inspeção, os policiais constataram que a carga transportada, um compressor de ar apresentava sinais recentes de pintura e marcas de solda irregulares, o que levantou suspeitas. O veículo foi encaminhado a um pátio conveniado, onde a equipe utilizou equipamentos adequados para abrir o cilindro do compressor. No interior, foram encontrados 76 tabletes de skunk, totalizando cerca de 80 kg, envolvidos em um colchão improvisado para ocultação. Para mais detalhes sobre essa importante ação da PRF, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Saúde orienta a população sobre cuidados pra evitar o contato com o ácaro de pássaros

