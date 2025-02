PRF apreende 820 kg de agrotóxicos contrabandeados em Sorriso-MT

Momento MT |Do R7

Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 820 kg de agrotóxicos contrabandeados durante fiscalização na BR-163, em Sorriso-MT. Um caminhão que transportava insumos agrícolas foi abordado no km 733. Após verificação minuciosa, os policiais encontraram agrotóxicos contrabandeados escondidos em embalagens com rótulos de produtos autorizados no Brasil.

