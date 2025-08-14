PRF apreende anfetaminas e cocaína durante fiscalização em Poconé (MT) Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de drogas durante uma fiscalização na BR-...

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de drogas durante uma fiscalização na BR-070, no município de Poconé (MT). A equipe da PRF abordou um caminhão com semirreboques. Após uma inspeção minuciosa, foram encontrados e apreendidos aproximadamente 10 gramas de cocaína, 167 comprimidos de anfetaminas e 265 reais em espécie. Diante da descoberta, o condutor do veículo foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Poconé (MT) para os procedimentos cabíveis. A ação da PRF reforça o trabalho de combate ao crime nas rodovias federais, visando a segurança viária e o enfrentamento ao narcotráfico.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: