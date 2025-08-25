PRF apreende arma de fogo durante fiscalização em Rondonópolis (MT) Na noite de domingo (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ronda no km 214 da BR-364, em Rondonópolis(MT), visualizou um veículo...

Na noite de domingo (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ronda no km 214 da BR-364, em Rondonópolis(MT), visualizou um veículo Voyage que deixou o fluxo regular da rodovia, acessando rota secundária em atitude suspeita. O carro foi abordado no desvio e, durante a fiscalização, constatou-se nos sistemas que o mesmo veículo já havia se envolvido em uma ocorrência anterior de evasão. No decorrer da vistoria, foi localizada uma espingarda calibre .32 no banco traseiro, além de três munições intactas do mesmo calibre.

