PRF apreende arma de fogo em fiscalização de carga na BR-364

Na tarde de ontem, 10 de julho de 2025, por volta das 16 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de arma de fogo durante uma fiscalização na BR-364, no km 215, em Rondonópolis/MT. A ação ocorreu após a equipe abordar um veículo de carga. Durante a abordagem, foi constatado que a carreta transportava uma carga de soja, com documentação indicando o trajeto de Campo Verde/MT para um terminal ferroviário em Rondonópolis/MT. No decorrer da fiscalização, os policiais localizaram no interior do veículo uma pistola calibre 9mm e um carregador com nove munições do mesmo calibre, que estava sendo portada em desconformidade com a legislação vigente. Diante dos fatos, o condutor foi detido e encaminhado à Polícia Civil de Rondonópolis para os procedimentos cabíveis. Saiba mais sobre essa importante ação da PRF consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Viih Tube perde 15 quilos e desabafa sobre críticas: ‘Nunca desestimule alguém’

