PRF apreende carga de cocaína escondida em pneus de carreta em Várzea Grande (MT)

No dia 08 de agosto, por volta das 13h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 140 tabletes de substância análoga à cocaína durante fiscalização de trânsito no km 524,0 da BR-070, em Várzea Grande (MT). A equipe do Grupo de Motociclismo Policial (GMP-MT) abordou uma carreta no Trevo do Lagarto. Durante a entrevista, o condutor apresentou informações contraditórias sobre o trajeto e o motivo da viagem e, ao ser questionado, admitiu já ter sido preso anteriormente por tráfico de drogas. Em vistoria detalhada, os policiais identificaram indícios de adulteração em pneus dos semirreboques. O veículo foi levado até uma borracharia, onde foram encontrados os tabletes da droga escondidos dentro de quatro pneus. O motorista confessou que receberia uma quantia em dinheiro para deixar o veículo estacionado em qualquer ponto da Rodovia dos Imigrantes, onde seria recolhido por terceiros para a retirada da substância. O condutor, os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Central de Flagrantes de Várzea Grande para os procedimentos legais cabíveis. Saiba mais sobre essa apreensão impressionante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Arte e esporte ganham voz própria nas escolas técnicas estaduais de Mato Grosso

