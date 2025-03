PRF apreende cartela de “rebite” com caminhoneiro em Pontes e Lacerda-MT Na noite de sexta- feira (07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma cartela de “rebite” com um caminhoneiro na BR-174,... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 12h09 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h09 ) twitter

Na noite de sexta- feira (07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma cartela de “rebite” com um caminhoneiro na BR-174, km 294, em Pontes e Lacerda-MT. Durante fiscalização na unidade da PRF, o condutor de um caminhão parou para realizar a vistoria do tempo de descanso. Ao realizar a fiscalização na cabine do caminhão, os policiais encontraram uma cartela com seis comprimidos de “diamante negro”, droga conhecida como “rebite”. O “rebite” é uma anfetamina que atua como estimulante do sistema nervoso central, comprometendo a capacidade de dirigir e aumentando o risco de acidentes. Para mais detalhes sobre essa apreensão e os riscos do uso de substâncias ao volante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Concurso de desenho incentiva conscientização ambiental nas escolas

