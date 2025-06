PRF apreende droga em bagagem de passageira de ônibus em Barra do Garças/MT Na manhã desta segunda-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 6,5 quilos de skunk durante uma fiscalização... Momento MT|Do R7 23/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h37 ) twitter

Na manhã desta segunda-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 6,5 quilos de skunk durante uma fiscalização no km 17 da BR-070, na Unidade Operacional de Barra do Garças/MT. Durante a abordagem a um ônibus que fazia a linha Guarantã do Norte/MT – Goiânia/GO, com 21 passageiros, os policiais encontraram, na bagagem de uma passageira, uma mala contendo dois travesseiros que escondiam seis tabletes de substância análoga a skunk, totalizando aproximadamente 6,55 kg da droga. A passageira informou que pegou o entorpecente em Cuiabá/MT e faria o transporte até Goiânia/GO, onde receberia R$ 4.000,00 pelo serviço. Diante dos fatos, ela foi presa e encaminhada, juntamente com a droga e seus pertences, para a Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças/MT, para os procedimentos cabíveis. A PRF reforça seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança pública.

