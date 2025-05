Momento MT |Do R7

PRF apreende droga transportada como encomenda em ônibus interestadual No dia 29 de abril de 2025, por volta das 14h20, no km 211 da BR-364, município de Rondonópolis/MT, durante uma ação de fiscalização...

No dia 29 de abril de 2025, por volta das 14h20, no km 211 da BR-364, município de Rondonópolis/MT, durante uma ação de fiscalização de combate ao crime, a Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus da linha Cuiabá/MT x Brasília/DF, que trafegava sem passageiros, transportando apenas encomendas no bagageiro.

Para mais detalhes sobre essa apreensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: